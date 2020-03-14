Украина срочно эвакуирует своих граждан из Италии
В европейской стране коронавирусом заразились более 17 тысяч человек.
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Правительство Украины приняло решение о срочной эвакуации своих граждан из Италии из-за коронавируса. Процедуру возвращения людей обсудили на внеочередном заседании кабмина 14 марта.
Таможенной службе поручено оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, на котором прилетят эвакуированные. Пограничная служба должна обеспечить первоочередной переход границы возвращающимися гражданам, говорится в сообщении на сайте правительства.
В Италии коронавирусом заразилось более 17 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 1266.