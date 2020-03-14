В Нижнем Новгороде состоялся чемпионат России по морскому троеборью

В Нижнем Новгороде с 11 по 14 марта проходил чемпионат России по морскому троеборью и первенство России для юношей. По словам организаторов, на берега Волги приехали сильнейшие команды из тринадцати регионов России.

Участники прибыли из Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары, Саратова, Владивостока и Краснодарского края. Всего в соревнованиях принимают участие более 200 человек.

В программе морского троеборья три вида соревнований: плавание на 200 метров свободным стилем, стрельба из пневматического пистолета и бег на 800 метров.

В итоге, по результатам третьего дня соревнований лидирующие позиции по дисциплинам среди юношей заняла команда из Саратова, у женщин - самая сильная сборная из Екатеринбурга, в мужской номинации первое место вырвали с боем спортсмены принимающей стороны - Нижнего Новгорода.