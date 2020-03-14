В Роспотребнадзоре назвали главные отличия коронавируса от гриппа

В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа. Различия заключаются во временных интервалах между последовательными случаями.

Так, серийный интервал коронавируса составляет 5-6 дней, в то время как гриппа - 3 дня. Также грипп обладает более коротким инкубационным периодом.

Ко всему прочему, грипп способен передаваться от зараженных людей в период до появления первых своих симптомов. Подобная опасность существует в течение первых пяти дней болезни.

«В противоположность этому, хотя мы знаем, что есть люди, которые могут распространять вирус COVID-19 за 24-48 часов до появления симптомов, в настоящее время это, по-видимому, не является основной причиной передачи инфекции», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дети подвержены коронавирусу менее, чем взрослые - до 19 лет частота случаев заболевания очень низкая. Чаще всего происходит заражение ребенка от взрослого, а не наоборот. Риску же гриппозной инфекции дети подвержены в разы больше. Вместе с ними в зону риска попали беременные женщины и старики.

Смертность при этом выше у коронавируса. Но для полноценного понимания масштабов, как отметили в Роспотребнадзоре, требуется более тщательное изучение вопроса.