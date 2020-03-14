В США задержали россиянина по обвинению в мошенничестве на $26 млн

В пятницу, 13 марта, Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве с ценными бумагами гражданину России Денису Сотникову, говорится на официальном сайте регулятора.

«Комиссия предъявила обвинения Денису Георгиевичу Сотникову и структурам, которые находились под его контролем, и были вовлечены в мошенническую схему, целью которой было привлечение американских инвесторов к покупке фиктивных депозитных сертификатов, продаваемых через интернет-рекламу и поддельные сайты», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

По версии американской стороны, инвесторам был нанесен ущерб в размере не менее 26 миллионов долларов. В федеральный окружной суд Нью-Джерси подано исковое заявление, в котором приводится список фирм, которые якобы были вовлечены Сотниковым в незаконную схему.

Российский гражданин был задержан в городе Форт-Лодердейл по решению суда. Денису Сотникову может грозить наказание в качестве лишения свободы, сроком до 20 лет, а также штраф не менее 500 тысяч долларов.