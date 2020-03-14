Путин подписал закон о поправке к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Текст закона опубликован на портале правовой информации.

Глава государства поставил свою подпись после одобрения закона 11 марта Советом Федерации. Позже Совфед также принял постановление об установлении итогов рассмотрения региональными парламентами закона о поправках.

Документ поддержали все 85 субъектов Российской Федерации при необходимом минимуме в 57 субъектов. Теперь закон должен быть изучен Конституционным судом на соответствие фундаментальным положениям Основного закона. В случае положительного заключения состоится общероссийское всенародное голосование. Предположительно оно пройдет 22 апреля.

При одобрении на этом уровне будет издан указ об опубликовании Конституции России с внесенными в нее изменениями, а также с указанием даты их вступления в силу.