В Минфине оценили дефицит бюджета России, исходя из действующих цен на нефть

В Министерстве финансов оценили дефицит бюджета при актуальных ценах на нефть. Глава ведомства Антон Силуанов при этом отметил, что в первую очередь на него влияет не непосредственно их падение, а ситуация с коронавирусом.

«Это гораздо сильнее влияет на динамику экономического развития. Правительство сейчас готовит комплекс предложений по тому, чтобы нивелировать действие этого негативного фактора», - заявил министр.

По данным Силуанова, размер бюджетного дефицита может составить 0,9 - 1% ВВП в случае, если текущая цена нефти сохранится. Однако он подчеркнул, что для подобных данных также должны и сократиться доходы казны от экспорта нефти и газа.

Напомним, срыв сделки ОПЕК+ повлек за собой выход России из сделки и падение нефтяных котировок и панику на фондовых биржах. Участники соглашения не смогли договориться о снижении добычи. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что не Россия стала инициатором выхода. По его словам, позиция российской стороны была абсолютно противоположной.