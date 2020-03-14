Юный «шеф»: в Москве усадивший маленького сына за руль таксист попал на видео

Московский таксист посадил за руль автомобиля своего маленького сына. Инцидент произошел на Третьем транспортном кольце столицы и попал в объектив камеры случайного очевидца.

Судя по кадрам, опубликованным в Instagram, иномарка с опознавательными знаками одной из крупнейших компаний-перевозчиков медленно движется в среднем ряду с включенной аварийной сигнализацией. Через окна можно разглядеть водителя, у которого на коленях сидит ребенок, которому папа дал «порулить».

В комментариях к ролику возмущенные пользователи призвали компанию отреагировать на поведение одного из своих водетелей.