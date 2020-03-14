Следующий в Москву пассажирский самолет подал сигнал бедствия

Пассажирский самолет, следующий из Будапешта в Москву, подал сигнал тревоги и приступил к резкому снижению. Согласно данным портала Flightradar24.com., инцидент произошел спустя полчаса после взлета. Экипаж подал сигнал General emergency и приступил к снижению до 4,5 тысяч метров.

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В настоящее время воздушное судно продолжает следовать на указанной высоте. Согласно расписания, его посадка в столичном аэропорту Шереметьево запланирована на 14:53 по московскому времени.