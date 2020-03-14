В ДНР сообщили об обстрелах Горловки из артиллерии

В Донецкой народной республике сообщили об обстреле со стороны украинских силовиков. В частности, ВСУ повредили линии электропередач в Горловке, оставив без электричества тысячи людей.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сообщается, что ночью украинские военнослужащие обстреляли из артиллерии поселок шахты имени Гагарина и поселок Курганка. По информации Народной милиции ДНР, ВСУ сделали 10 выстрелов 122-миллиметровыми снарядами. В результате попаданий были обесточены три котельные.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Напомним, подконтрольная ДНР Горловка находится на линии соприкосновения и регулярно обстреливается. В поселке расположены машиностроительный завод и химзавод.