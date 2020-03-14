«Поможет сохранить память на долгие века»: Рой Джонс посетил место строительства Главного храма ВС РФ

Всемирно известный американский боксер Рой Джонс посетил стройку Главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот». По словам Джонса, ему нравится то, как российский народ хранит память о страшных событиях прошлого и чтит воинов, отдавших жизнь за мирную жизнь будущих поколений.

«Этим Россия отличается от некоторых других стран, где уничтожаются памятники воинам-освободителям, где забывается и умышленно искажается мировая история», - сказал Рой Джонс.

Главный храм ВС России возводится в ознаменование 75-й годовщины Победы в самой кровопролитной и продолжительной войне в истории человечества.

«Считаю очень правильным оставить такую серьезную память. Это поможет объединить и сохранить на долгие века память миллионах человек родных, воевавших на фронтах и трудившихся в тылу», - добавил спортсмен.

Настоятель будущего храма владыка Стефан показал Джонсу, где будет проходить таинство Крещения и продемонстрировал уже готовый нижний храм.