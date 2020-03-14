Сотни тонн мазута разлились по льду озера в Находке после взрыва на котельной

Взрыв на одной их котельных Находки привел к загрязнению льда озера большим количеством мазута. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и экологи, которым предстоит установить объемы нанесенного ущерба и в максимально короткие сроки ликвидировать последствия случившегося. На место происшествия приехал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который лично руководит работами.

«Сейчас специалистам предстоит устранить ущерб, который был нанесен природе, а именно убрать мазут со льда озера. Хорошо, что это произошло в зимнее время. Сейчас на место продолжают прибывать люди и специальная техника. После очистки льда он будет вывезен на полигон», - отметил Кожемяко в интервью на своей странице в Instagram.

По оценкам МЧС, по льду озера разлилось порядка 2,5 тысяч тонн мазута. Губернатор Приморского края поспешил успокоить жителей города, отметив, что система теплоснабжения Находки не нарушена, а запасов топлива хватит для бесперебойной работы.

«Следственные органы сейчас разбираются в том, что произошло, почему случился такой взрыв. Введен режим чрезвычайной ситуации, что позволит тратить средства резервного фонда на ликвидацию последствий чрезвычайно ситуации», - добавил губернатор.

Произошедшим заинтересовалась прокуратура, которая поставила на контроль работу уполномоченных органов по ликвидации последствий разлива топлива.

В настоящее время убрано около 300 кубометров мазута, группировка сил и средств постоянно наращивается, ведется разведка обстановки с воздуха. На месте работают 144 человека личного состава из числа сотрудников МЧС и других силовых ведомств и 35 единиц специальной техники.