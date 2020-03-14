S7 Airlines приостановила все рейсы из России в пять стран до 31 мая

Российская авиакомпания S7 Airlines приостановила все рейсы из России в Австрию, Болгарию, Чехию, Хорватию, Кипр и обратно. Установленный срок ограничения - с 16 марта по 31 мая 2020 года.

«В связи с решением Минтранса РФ, с 16 марта по 31 мая 2020 года будут временно отменены все собственные регулярные рейсы S7 Airlines», - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы авиакомпании.

Для тех, кому необходимо будет вернуться обратно в Россию, будут организованы специальные чартерные рейсы. Переоформление полетных данных для лайнеров, следующих из России, будет производиться только для иностранных граждан.

Ранее в Российском союзе туриндустрии рассказали, к чему приведет ограничение авиасообщения с Евросоюзом. Пресс-секретарь организации заявила, что процесс ухода тур-операторов с рынка в связи с этим уже начался.