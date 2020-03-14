Коронавирусная инфекция подтвердилась у двух пациентов в городе Кемерово

Два ранее госпитализированных жителя Кемерово оказались больны коронавирусом. В настоящее время оба находятся под наблюдением врачей в инфекционной больнице.

«Оба изолированы и получают все необходимое лечение. Еще один человек с подозрением на коронавирус госпитализирован в Новокузнецке, его диагноз уточняется», - цитирует «Интерфакс-Сибирь» заявление пресс-службы областного правительства Кузбасса.

Ранее в Москве объявили о свободном посещении школ из-за коронавируса. Соответствующий указ издал мэр столицы Сергей Собянин. В документе говорится о том, что начиная с понедельника 16 марта, родители детей могут сами принимать решение о посещении занятий.