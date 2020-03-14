Совфед одобрил поправки в бюджет России для реализации послания президента

Совет Федерации одобрил поправки в бюджет России на 2020-2022 годы для реализации послания президента Владимира Путина. Речь о новых ежемесячных выплатах на детей, расширении программ поддержки материнства и детства, а также обеспечение всех младших школьников бесплатным горячим питанием.

На эти цели закон предусматривает увеличение бюджетных расходов в 2020 году на 162,7 миллиарда рублей - до 19,7 триллиона рублей, в 2021 году - на 556,9 миллиарда рублей, до 21,2 триллиона рублей, в 2022 году - на 677,6 миллиарда рублей, до 22,44 триллиона рублей.

Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам отметил, что с учетом сложившейся на мировых рынках ситуации, существует риск недостижения ускоренных темпов развития национальной экономики.

При этом, накопленных в Фонде национального благосостояния средств должно хватить на компенсацию выпадающих доходов бюджета от падения цен на нефть после выхода России из сделки ОПЕК+, добавили члены совета.