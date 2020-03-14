Правительство РФ закрыло сухопутную границу с Польшей и Норвегией

В правительстве России приняли решение о закрытии сухопутной границы России с Польшей и Норвегией. Пропуск иностранцев будет приостановлен начиная с 15 марта. Соответствующее поручение дано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«ФСБ России совместно с МВД России и МИД России внесли в правительство РФ в установленном порядке проект акта правительства РФ, предусматривающий временное приостановление с 00 часов 00 минут местного времени 15 марта 2020 года пропуска иностранных граждан через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы», - говорится в официальном сообщении.

Уточняется, что ограничения вводятся для лиц за исключением граждан Белоруссии, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России. Ограничения введены с целью обеспечения безопасности в связи с распространением коронавируса.

Ранее Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом. Минздраву и Роспотребнадзору поручено обеспечить трансформацию ведомственных информационных систем о новой коронавирусной инфекции в удобный для граждан формат, а правительству Москвы и области - обеспечить прохождение всеми сотрудниками медорганизаций необходимых курсов повышения квалификации.