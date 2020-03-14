Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Российской Федерации утвердил комплекс мер по борьбе с дальнейшим распространением коронавирусной инфекции на территории страны. Одной из мер стало бесперебойное производство в России средств защиты и дезинфекции для профилактики смертельно опасной болезни. Мишустин поручил главе Минпромторга доложить о ситуации в отрасли.

Силовым ведомствам и МИДу поручено временно приостановить пропуск иностранных граждан через российско-польскую и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы. Ограничения коснутся всех въезжающих на территорию страны с туристическими, частными, учебными и другими целями.

Минздраву и Роспотребнадзору поручено обеспечить трансформацию соответствующих разделов ведомственных информационных систем, содержащих информацию о новой коронавирусной инфекции, в легкодоступный и удобный для граждан формат, говорится на официальном сайте правительства.

Правительству Москвы и области предстоит обеспечить прохождение всеми сотрудниками медорганизаций необходимых курсов повышения квалификации.