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Силуанов сравнил влияние коронавируса и падения цен на нефть на экономический рост

Ян Брацкий
11:17 14.03.2020
Министр финансов спрогнозировал адаптивность российской экономики в условиях кризиса.
Силуанов сравнил влияние коронавируса и падения цен на нефть на экономический рост
© Фото: Maximiliano Ramos, globallookpress

Распространение коронавирусной инфекции гораздо сильнее влияет на динамику экономического роста России, чем падение цен на нефть. С таким заявлением выступил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Проанализировав ситуацию, он рассказал о готовящихся изменениях в бюджете страны.

«Мы вносим поправки в трехлетний бюджет, это делается впервые. Мы уточнили прогноз под реализацию нового послания президента, меры в послании дают дополнительные стимулы для экономического роста», - заявил Силуанов.

Министр финансов отметил адаптивность российской экономики в условиях нестабильности нефтяных котировок и напомнил о так называемой подушке безопасности - заранее накопленных средствах.

«Инфляция будет в районе 4 процентов, как и планировалось. Что касается ресурсов на реализацию послания главы государства, они немаленькие, но будут обеспечены возможностями бюджета», - добавил министр.

Оценивая действующую ситуацию, министр спрогнозировал заем порядка 600 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния.

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