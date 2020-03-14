Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Вспышка коронавируса в Китае ТЕГИ

«Обещают выпустить завтра»: россиянин рассказал о происходящих на борту лайнера Costa Magica

Егор Левин
11:16 14.03.2020
Как сообщил турист, граждан Италии и Гваделупы уже отпустили на сушу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Egon Bömschimage, BROKER.com, Globallookpress

Пассажир круизного лайнера Costa Magica, россиянин Олег Овчинников рассказал «Звезде», когда россияне должны покинуть борт корабля. В настоящий момент судно находится в Гваделупе.

«Первыми на берег сходят итальянцы, для которых наняли чартер до Милана, затем - все жители Гваделупы. Нас обещают выпустить завтра утром. Нам уже вернули остатки депозита, обнулили наш счет на борту. Нас спросили, какими самолетами мы собираемся лететь домой. Видимо, нам собираются купить новые билеты», - рассказал Овчинников.

Ранее он заявил, что ситуация на Costa Magica накалена из-за нескольких ситуаций: врачи потеряли анализы трех пассажиров и двух членов экипажа, люди весь день прождали, пока их отпустят, но этого так и не произошло, а позже вирус подтвердился у нескольких человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.03.2020, 03:41
СМИ: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне
Дата13.03.2020, 18:25
Прикрыть авиагруппу и перехватить цели: в Липецком авиацентре прошли масштабные учения ВКС
Дата13.03.2020, 18:07
Вице-премьер Чернышенко заявил, что Россия полностью готова к Евро-2020
Дата13.03.2020, 17:46
В Воронеже приступили к активной фазе сборки агрегатов для Ил-114-300
Дата13.03.2020, 09:35
Снайперская дуэль: как советские «зайцы» уничтожали немецких стрелков в боях за Сталинград
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Вспышка коронавируса в Китае
11:17 В стране и мире
Силуанов сравнил влияние коронавируса и падения цен на нефть на экономический рост
11:16 В стране и мире
Видео
«Обещают выпустить завтра»: россиянин рассказал о происходящих на борту лайнера Costa Magica
10:22 В стране и мире
Членам Совфеда запретили выезд за границу из-за коронавируса
09:54 В стране и мире
В Москве объявили о свободном посещении школ из-за коронавируса
09:20 В стране и мире
Видео
География заражения: почему ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
11:16 В стране и мире
Видео
«Обещают выпустить завтра»: россиянин рассказал о происходящих на борту лайнера Costa Magica
10:29 В стране и мире
В МО РФ назвали конструктивными переговоры с Турцией по Идлибу
10:13 В стране и мире
Совфед принял постановление об итогах рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в Конституцию
10:02 Вопросы истории
Российские исследователи установили личности 96 ныне живущих латышских легионеров СС
09:54 В стране и мире
В Москве объявили о свободном посещении школ из-за коронавируса
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Неконтролируемый прикол»: группа Little Big рассказала о своем пути на «Евровидение»
Приключения Мэри Поппинс: актрису Андрейченко задержали в Мексике
В Роспотребнадзоре рассказали, как улучшить качество сна
Том Хэнкс сообщил о своем состоянии впервые после заражения коронавирусом
Опубликован клип на песню, с которой Little Big выступят на Евровидении
Видео
Воспарил над дорогой: очевидцы на Урале сняли катающегося на моноколесе священника
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.