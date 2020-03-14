«Обещают выпустить завтра»: россиянин рассказал о происходящих на борту лайнера Costa Magica

Пассажир круизного лайнера Costa Magica, россиянин Олег Овчинников рассказал «Звезде», когда россияне должны покинуть борт корабля. В настоящий момент судно находится в Гваделупе.

«Первыми на берег сходят итальянцы, для которых наняли чартер до Милана, затем - все жители Гваделупы. Нас обещают выпустить завтра утром. Нам уже вернули остатки депозита, обнулили наш счет на борту. Нас спросили, какими самолетами мы собираемся лететь домой. Видимо, нам собираются купить новые билеты», - рассказал Овчинников.

Ранее он заявил, что ситуация на Costa Magica накалена из-за нескольких ситуаций: врачи потеряли анализы трех пассажиров и двух членов экипажа, люди весь день прождали, пока их отпустят, но этого так и не произошло, а позже вирус подтвердился у нескольких человек.