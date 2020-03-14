«Неконтролируемый прикол»: группа Little Big рассказала о своем пути на «Евровидение»

Участники музыкальной группы Little Big, которым предстоит в этом году представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2020» признались в том, что не рассчитывали на успех, когда отправляли заявку.

По признанию вокалистов Ильи Прусикина и Софьи Таюрской, эти попытки изначально были шуткой.

«В прошлом году мы реально отсылали песню с надеждой попасть туда. В этом году мы решили прикольнуться, отослать песню - все равно нас не возьмут. И тут так получилось, что нам ответили. Получается, что прикол вышел из-под контроля», - заявил в эфире Первого канала лидер музыкального коллектива Илья Прусикин.

По мнению влиятельных фигур российского шоу-бизнеса, этот «прикол» вполне может принести России победу на конкурсе. Продюсер Иосиф Пригожин уверен в успехе музыкантов, творчество которых ему очень нравится. С Пригожиным солидарны многие другие российские звезды.

Накануне группа опубликовала клип на песню Uno, с которой она поедет на конкурс и он набрал наибольшее число просмотров среди остальных видеороликов участников «Евровидения». По состоянию на 10 вечера 13 марта, клип посмотрели свыше 6 миллионов раз. На втором месте находится ролик украинской группы Go A на песню «Соловей», на третьем - клип британского исполнителя Джеймса Ньюмана «My Last Breath».