В Сирии готовится первое совместное российско-турецкое патрулирование трассы М-4

Российские и турецкие военнослужащие проведут первое совместное патрулирование трассы М-4 в Сирии в ближайшее воскресенье, 15 марта. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Состоявшиеся ранее в Анкаре переговоры между сторонами прошли в конструктивном ключе, добавили в оборонном ведомстве. Их результаты позволяют реализовать на практике все договоренности по Идлибской зоне деэскалации, достигнутые в ходе двусторонних переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве.

Главы двух государств встретились в Кремле 5 марта. Поводом для личной беседы стало резкое обострение обстановки в провинции Идлиб, где турецкие военнослужащие вступили в прямые боестолкновения с сирийскими правительственными войсками. Участники бандформирований воспользовались этим и предприняли попытку прорыва позиций правительственных сил.