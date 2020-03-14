В МО РФ назвали конструктивными переговоры с Турцией по Идлибу

В Министерстве обороны России заявили, что переговоры с Турцией, состоявшиеся в Анкаре, прошли в конструктивном ключе. Одной из тем обсуждений стала ситуация в Идлибской зоне деэскалации.

Результаты обсуждения позволят сторонам успешно реализовать достигнутые президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом соглашения.

Одним из первых шагов в данном направлении станет совместное патрулирование военнослужащими России и Турции автотрассы М-4 на территории Сирии.

Напомним, по итогам переговоров глав государств стороны подтвердили приверженность «астанинскому формату». Эрдоган заявил, что достигнутое сообща с Путиным соглашение приносит весомые выгоды в ряде вопросов - защищает границы Турции от атак сирийского режима и терактов, а также стабилизирует и нормализует обстановку в Идлибе.