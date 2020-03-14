Членам Совфеда запретили выезд за границу из-за коронавируса

Совет Федерации приостанавливает все поездки за рубеж, включая личные и служебные визиты, из-за угрозы распространения коронавируса. О запрете на выезд для сенаторов заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Соответствующее поручение дано комитету по международным делам. Матвиенко отметила, что запрет будет действовать до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка в мире не стабилизируется.

«Все визиты делегаций Совета Федераций за рубеж мы приостанавливаем и переносим на другое, более благоприятное время, после того, как будет понятно, что ситуация в мире стабилизировалась», - заявила спикер Совфеда.

Аппарату верхней палаты поручено минимизировать выдачу пропусков на вход в СФ из-за риска дальнейшего распространения опасной инфекции.

«Я дала поручение аппарату Совета Федерации минимизировать количество пропусков для входа в Совет Федерации. Прошу сенаторов, которые тоже выписывают пропуска, делать это только в случае крайней необходимости», - обратилась к сенаторам Матвиенко.

По состоянию на 13 марта 2020 года коронавирусная инфекция подтверждена у 24 жителей Москвы. За последние сутки число заболевших выросло на пять человек.

Из-за этого в московских больницах ввели ограничения на посещение пациентов и объявили карантин. Главам медицинских организаций необходимо прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить проветривание и дезинфекцию воздуха в помещениях, а также изолировать больных с симптомами ОРВИ.