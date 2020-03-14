Совфед принял постановление об итогах рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в Конституцию

Совет Федерации в субботу, 14 марта, принял постановление об установлении итогов рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в Конституцию.

Документ поддержали все 85 субъектов Российской Федерации. По имеющимся данным, «за» проголосовали 164 члена Совета Федерации, «против» - 1 человек.

Напомним, для направления закона о внесении поправок в Конституцию в Конституционный суд необходима была поддержка минимум 57 субъектов из 85. 13 марта рассмотрения состоялись в последних регионах - в парламентах Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тувы. В заключении проголосовали парламентарии из Адыгеи.

Для вступления поправок в силу свое мнение должны выказать граждане страны. Общероссийское голосование намечено на 22 апреля. ЦИК России уже представил логотип и слоган будущего голосования. Оно пройдет под девизом «Наша страна, наша Конституция, наше решение».