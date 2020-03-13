Польша закрывает границы из-за коронавируса

С полуночи воскресенья, 15 марта, Польша приостанавливает пассажирские воздушные перевозки и железнодорожное сообщение. О закрытии границ и введении в стране режима эпидемической угрозы объявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Мы видим, как быстро инфицированные попадают в Италию и Германию. Перед лицом пандемии, самым важным для нас являются безопасность и ответственность. Именно поэтому мы решили ввести режим эпидемической угрозы», - приводит слова премьер-министра Gazeta.pl.

Моравецкий объявил о восстановлении контроля на всех пунктах пропуска сроком до 10 дней. Также польские граждане, по возвращении из-за границы, будут обязаны пройти 14-дневный карантин под наблюдением медиков.

«Мы принимаем решение временно восстановить границы со странами ЕС. Пока на 10 дней, с возможностью продления еще на 20, а потом и на месяц. Я решительно подчеркиваю, что границы остаются открытыми для потока товаров», - заявил польский премьер.

Ранее Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза, оставив регулярные рейсы в столицы упомянутых стран. Также введено ограничение на воздушные перевозки с Норвегией и Швейцарией. Запретил въезд из Европы в США Дональд Трамп. Ограничила пассажирское авиасообщение из-за коронавируса Украина.