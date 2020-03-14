Билл Гейтс окончательно покинул Microsoft
© Фото: Qin Lang, globallookpress
Билл Гейтс окончательно покинул Microsoft. Об этом сообщает CNBC в своем Twitter.
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Билл Гейтс окончательно покинул Microsoft
© Фото: Qin Lang, globallookpress
Билл Гейтс окончательно покинул Microsoft. Об этом сообщает CNBC в своем Twitter.
В ДPУГИХ CMИ
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