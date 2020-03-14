От Сиднея до Нью-Йорка: какие меры принимают во всем мире для борьбы с коронавирусом

В настоящий момент, по данным Минздрава, состояние всех заболевших коронавирусом в России удовлетворительное, восемь из них выписаны после полного выздоровления.

Тем временем оперативный штаб сообщил об 11 новых случаях заболевания за сутки. Все эти люди недавно посещали европейские страны. Сейчас они находятся в больницах. Таким образом, общее количество инфицированных в нашей стране достигло 45.

О первом случае смерти заявили в Минздраве Украины. Там в Житомирской области умерла женщина. Положительными оказались результаты первого теста на вирус у президента Бразилии Жаира Болсонару. Во всем мире сейчас усиливают меры безопасности.

Так, решение отменить матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированных на следующей неделе, приняли в УЕФА. В пятницу, 13 марта, Россия ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Испанией и Германией. А вот пассажиры круизного лайнера Costa Magica, который сейчас находится у острова Мартиника, не могут сойти на землю. Из-за короновируса на борту корабль уже не впустили в несколько портов, терпение людей не исходе.

Сейчас тринадцатипалубный лайнер находится в Карибском море. Среди его пассажиров - более двадцати россиян. Ранее у двоих человек на борту диагностировали коронавирус, и руководство нескольких портов запретило кораблю причаливать.

Часть пассажиров, конечно, выражают недовольство, однако большинство отдыхающих с пониманием реагируют на происходящее. В качестве успокоительного, компания пополнила карточки туристов на почти пятьсот евро - для оплаты услуг на борту. Стоимость за тур будет компенсирована в полном объеме.

Не так давно появилась информация, что власти французского острова Мартиника разрешили кораблю пришвартоваться. А это значит, что вскоре все пассажиры смогут ощутить твердую землю под ногами.

От вспышки коронавируса неудобства испытывают не только пассажиры Costa Magica. Например, на карантине сейчас находится знаменитый голливудский актер Том Хэнкс. У дважды обладателя «Оскара» и его жены несколько дней назад диагностировали опасную инфекцию.

Повлиял COVID-2019 и на спортивную жизнь. Например, были отменены стартовые этапы «Формулы-1» в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме. Коронавирус диагностировали у главного тренера лондонского «Арсенала» Микела Артеты. Это стало финальным аргументом для того, чтобы поставить на паузу розыгрыш английской премьер-лиги.

Тринадцатого марта отменили ближайшие матчи и в чемпионатах Германии, Франции. Остановлены главные клубные турниры старого света - Лига чемпионов и Лига Европы. Под угрозой оказалось и проведение летней Олимпиады, звучат предложения о переносе Евро-2020.

В США ситуация со спортивными событиями ничуть не лучше. После того как были отменены все матчи национальной баскетбольной лиги, теперь приостановлен и розыгрыш NHL. Лучшему снайперу текущего сезона Александру Овечкину остается оттачивать броски только на своем участке с сыном.

Как минимум до первого апреля будет закрыт Конгресс, нельзя попасть в Диснейленд. Непривычно малолюдно в самом знаковом районе Нью-Йорка - Тайм-сквер. Все больше кафе и ресторанов не принимают посетителей, а привозят еду прямо на дом. Горожан призывают здороваться без рукопожатий.

В Италию прибыли китайские медики на помощь местным специалистам. Правительство Испании готовится к повышенным мерам безопасности. В надежде защититься от инфекции некоторые покупатели в местных магазинах надевают на головы целлофановые пакеты.

Но главный совет, который озвучивают все медики для профилактики вируса, появился сегодня прямо над головами жителей Сиднея. Призыв «мойте руки» в безоблачном австралийском небе оставил пилот реактивного самолета.