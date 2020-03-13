Путин рассказал, как на практике работает процесс реприватизации в России

В интервью проекту ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» российский лидер рассказал о работе государства в области экономики. В частности, он коснулся вопроса реприватизации. По словам Путина, в данном процессе нет ничего страшного. Он высказал свою точку зрения на аксиому, что «государство - неэффективный собственник».

«Эта аксиома ничего не стоит, если не посмотреть на конкретную работу конкретного предприятия. Общий подход - это средняя температура по больнице. Как вы знаете, очень часто этим аргументом пользуются тогда, когда люди справедливо ставят вопрос о том, что в среднем у нас хорошо, а мне конкретно и моему соседу - плохо. Также, если перевернуть эту медаль, с другой стороны будет то же самое. Общий подход, может быть, и правильный как методика, но надо смотреть каждый раз отдельно», - заявил президент.

Он подчеркнул, что взгляды на реприватизацию существуют различные и необходимо услышать их все, чтобы составить взвешенное мнение.

«Я так стараюсь и делать. Вот другая проблема: предъявляют претензии к Центральному банку, что он много забрал под себя финансовых учреждений, истратил огромное количество денег, выплатил там большие деньги акционерам и так далее. Но он и не акционерам платил в основном, акционерам-то и не платил почти ничего, платил гражданам, чтобы они понесли минимальный ущерб от санаций того или другого финансового учреждения. Я знаю, люди посмотрят, кто-то рассердится, скажет, вот “я пострадал”, но делал Центральный банк это для того, чтобы миллионы не пострадали. Чтобы слабые финансовые учреждения не набрали денег немерено у населения, как это делали застройщики с обманутыми вкладчиками, и потом бы растворились куда-нибудь в Лондон там, как обычно. Вот поэтому в свое время нужно было делать эту санацию, плохо ли, хорошо - это другой вопрос», - прокомментировал Путин.

По его мнению, в подобной ситуации активы финансовых учреждений не становятся просто собственностью Центробанка, а используются в дальнейшем на рынке. Путин отметил, что находится в курсе развития данного вопроса и любых схожих с ним.