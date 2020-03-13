Путин объяснил разницу между олигархами 90-х годов и современными бизнесменами

Президент Владимир Путин заявил о невозможности олигархов и крупных бизнесменов влиять на политические решения в современной России. Об этом глава государства рассказал в большом интервью агентству ТАСС.

Президент вспомнил и сравнил олигархов 90-х годов и современных бизнесменов, отметив, что ему приходилось работать и с теми, и с другими.

«Дело в том, чтобы не допускать их к управлению страной, не давать влиять на политические решения. Ясно, что и тогда, и сейчас все ищут ходы, лоббируют свои интересы. Разница заключалась в том, что в 90-х годах они напрямую влияли на принимаемые государством решения и в вопросах внутренней политики, и экономической, и даже внешней, и в вопросах безопасности. Руководители сегодняшних компаний такой привилегией не пользуются», - заверил Путин.

Комментируя линию поведения крупных бизнесменов, Владимир Путин отметил, что в своей работе они ведут борьбу за личные интересы и всегда отстаивают свои позиции. Но в отличие от олигархов прошлых лет не пытаются влиять на ситуацию в стране изнутри.