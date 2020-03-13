Том Хэнкс сообщил о своем состоянии впервые после заражения коронавирусом

Голливудский актер Том Хэнкс обратился к поклонникам впервые после новости о заражении коронавирусом. В своей записи в социальной сети он вместе с супругой поблагодарил поклонников, интересующихся его состоянием.

«У нас COVID-19, и мы находимся в изоляции, не передаем вирус никому другому. Есть те, кого это может привести к серьезному заболеванию. И также есть вещи, которые мы способны сделать, следуя советам экспертов и заботясь друг о друге. Хэнкс», - написал актер в своем сообщении в Instagram.

© tomhanks, Instagram

Напомним, о заражении Хэнкса и его жены Риты Уилсон стало известно 12 марта. Как сообщил сам актер, находясь в Австралии, они почувствовали себя простудившимися, у них появился озноб. Сдав анализы, Хэнкс и Уилсон поняли, что больны.