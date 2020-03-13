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Том Хэнкс сообщил о своем состоянии впервые после заражения коронавирусом

Егор Левин
09:32 13.03.2020
Актер призвал всех следовать советам экспертов и заботиться о своем здоровье.
Том Хэнкс сообщил о своем состоянии впервые после заражения коронавирусом
© Фото: Matt Petit, Keystone Press Agency, Globallookpress

Голливудский актер Том Хэнкс обратился к поклонникам впервые после новости о заражении коронавирусом. В своей записи в социальной сети он вместе с супругой поблагодарил поклонников, интересующихся его состоянием.

«У нас COVID-19, и мы находимся в изоляции, не передаем вирус никому другому. Есть те, кого это может привести к серьезному заболеванию. И также есть вещи, которые мы способны сделать, следуя советам экспертов и заботясь друг о друге. Хэнкс», - написал актер в своем сообщении в Instagram.

© tomhanks, Instagram

Напомним, о заражении Хэнкса и его жены Риты Уилсон стало известно 12 марта. Как сообщил сам актер, находясь в Австралии, они почувствовали себя простудившимися, у них появился озноб. Сдав анализы, Хэнкс и Уилсон поняли, что больны.

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