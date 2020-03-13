В Екатеринбурге 97-летняя бабушка-блогер рассказывает в Сети о событиях Великой Отечественной войны
Пенсионерка из Екатеринбурга доказала, что стать блогером никогда не поздно. Записывать видео для социальных сетей Алефтина Груздкова начала, когда ей исполнилось 97 лет.
Под ником babushka1922 она рассказывает о своей жизни, читает стихи и отвечает на вопросы подписчиков. Больше всего они интересуются событиями Великой Отечественной войны, в которой Алефтина Николаевна участвовала.
«Я была командиром поста. Однажды позвонили с КПП и сказали, что война закончилась. Тогда мы вышли и из своей винтовочки каждый по разу пальнули», - вспоминает Алефтина Николаевна.
С Интернетом бабушку познакомил внук, чтобы она могла делиться воспоминаниями и не чувствовала себя одинокой. Здоровье уже не позволяет ей выходить из квартиры, а общение в соцсетях помогает ощущать себя востребованной.
Рассказами русской бабушки уже заинтересовались иностранные журналисты, и она принимала у себя корреспондентов из Австралии, Нидерландов, Новой Зеландии, Кипра и США.