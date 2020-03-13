Ураган и непогода: на регионы России обрушился шквальный ветер и дожди

Во власти непогоды оказались сразу несколько регионов России.

В Тверской области из-за мокрого снега и сильного ветра без электричества остались более ста муниципалитетов, десятки специализированных бригад работают над устранением последствий непогоды.

Сильнейший за последние несколько лет ураган оставил без света почти 60 населенных пунктов в Калининградской области. Скорость ветра достигала 35 метров в секунду, а высота волн на побережье Балтийского моря - семи метров. Регион встал в многокилометровые пробки, занятия во вторую смену в школах отменяются. Строительная техника обваливается, также, как и столбы, рекламные щиты и деревья. Жертвой урагана стала 12-летняя девочка.

В Калининград ураган пришел из Европы, где также есть жертвы и разрушения. В Литве сорванной с дома крышей убило женщину. Похожая ситуация и в Польше, где сильнейший ветер буквально вырывал вековые деревья с корнем. Сломанными стволами придавило десятки машин.

В Москве также властвует порывистый ветер скоростью до 20 метров в секунду. Уровень погодной опасности в столице повышен до «оранжевого». Это предпоследний уровень, и он будет действовать до 21.00 часов пятницы, 13 марта. При «оранжевом» уровне опасности имеется вероятность стихийных бедствий.

«Оранжевый» уровень был объявлен после «желтого». Днем в четверг и пятницу, 12 и 13 марта, столбики термометров достигнут отметки в 7-8 градусов тепла. В ночь с пятницы на субботу они опустятся до 2-3 градусов тепла.