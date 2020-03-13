Воспарил над дорогой: очевидцы на Урале сняли катающегося на моноколесе священника

В уральском поселке Краснотурьинск местный священнослужитель приобщился к современным средствам передвижения и постиг моноколесо. Социальные сети он покорил так же, как и дороги поселка.

Во время поездки отца Петра Мажетова, если приглядеться, под рясой можно увидеть моноколесо, но ясно все становится не сразу. Благодаря этому, видео с Мажетовым моментально попало в топы Интернета.

Сам священник признался, что не ожидал подобной славы. Необычное средство передвижения ему подарили для сельского детского клуба. Перед тем, как допустить к нему школьников, он решил проверить его безопасность самостоятельно.