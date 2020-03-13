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«Споры тупоконечников с остроконечниками»: Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО

Ян Брацкий
07:53 13.03.2020
Сотрудники полиции, которые присутствовали на мероприятии, предпочли не вмешиваться в драку и наблюдали за происходящим со стороны.
«Споры тупоконечников с остроконечниками»: Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент на Украине, где подрались участники презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе. Мероприятие проходило в Киеве и собрало видных политических и общественных деятелей страны.

«Обе стороны обвиняли в своем разъединении Россию, но даже это не помогло им избежать традиционного финала - взаимных оскорблений и драки», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Зачинщиками драки стали националисты, которые присутствовали в зале. Сначала они устроили перепалку, а потом и вовсе начали распускать руки. После того, как советник секретаря СНБО Украины по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо попытался покинуть зал, его грубо толкнули в спину и он упал.

«Полиция в очередной раз продемонстрировала все, что от нее осталось, проявив абсолютную никчемность. В итоге мероприятие удалось на славу Украине, напомнив споры тупоконечников с остроконечниками в Лилипутии, с какого конца надо чистить яйца», - добавила представитель МИД РФ.

Противостояние официального Киева с населением самопровозглашенных республик на юго-востоке Украины длится с апреля 2014 года. После государственного переворота, власти страны начали военную операцию, жертвами которой, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации на Донбассе решается в ходе встреч представителей контактной группы в Минске при международном посредничестве. Ранее участникам внутриукраинского конфликта удалось договорится об обмене военнопленными и отводе тяжелой боевой техники в некоторых районах на линии соприкосновения.

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