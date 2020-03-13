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Широко шагая: как коронавирус парализовал всю Европу

Егор Левин
Константин Худолеев
07:45 13.03.2020
Спортивные организации отменяют игры, правительства уходят на карантин, но избежать заражения на самом деле не так уж сложно.
Широко шагая: как коронавирус парализовал всю Европу
© Фото: Cheng Min, Globallookpess

Несмотря на определенные успехи в противодействии его распространению, коронавирус все еще не отступает. Из-за него отменяются крупнейшие спортивные соревнования, в том числе Олимпиада в Токио, растет список особо важных лиц, которые подверглись его воздействию. Ситуация в России при этом выглядит более благополучной и многообещающей.

Например, поклонники хоккея за последнее время успели и порадоваться и огорчиться: Александр Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером НХЛ, досрочно. Больше шайб, чем он, не закатил в ворота никто - 48 голов. Но в то же время лига закрылась на неопределенное время: она делит площадки с командами NBA, у игрока одной из команд которой обнаружен коронавирус. Хоккеистам запретили даже тренироваться со своими командами - Овечкин играет с сыном в собственном дворе.

FIFA также отменяет футбольные матчи. Запланированные на конец марта игры отбора к ЧМ-2022 в Катаре переносятся на неопределенный срок, могут перенести и европейское первенство. Коронавирусом заразился тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета. В Канаде отменили чемпионат мира по фигурному катанию, на карантин отправился даже премьер-министр ДжастинТрюдо; у его жены - простуда и подозрение на коронавирус.

До первого апреля закрыт конгресс США, в ближайшее время закроется Диснейленд в Калифорнии, в штате Нью-Йорк введено чрезвычайное положение. Под угрозой здоровье и самого американского лидера Дональда Трампа: не так давно он встречался с президентом Бразилии, которому уже поставили неутешительный диагноз.

В Мадриде закрылся для посетителей музей Прада, в Барселоне - собор Святого Семейства. В испанских магазинах посетители надевают на головы целлофановые пакеты, чтобы спастись от коронавируса.

В Москве же число зараженных коронавирусом возросло до 19 человек. Троих из них выявили при проверке рейса из Италии 1 марта. На карантин отправились и несколько депутатов Госдумы РФ, которые контактировали со своим коллегой Сергеем Катасоновым, вернувшимся из командировки во Францию.

Накануне Московский городской суд оставил в силе решение о депортации китайской студентки, которую уличили в нарушении карантина по возвращении с каникул в КНР. Решение уже вступило в законную силу.

Рекомендации по противодействию вирусу дал академик РАМН и пульмонолог Александр Чучалин. По его словам, в первую очередь, необходимо ограничить себя в путешествиях и поездках в страны с высоким уровнем распространения заболевания. Уже затем следует тщательно соблюдать личную гигиену и укреплять иммунитет витаминами. Следует избегать объятий и рукопожатий.

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