Центр подготовки космонавтов изменил регламент работы из-за коронавируса

Космонавтам, которым в апреле предстоит отправиться на Международную космическую станцию (МКС), почти до самого старта запретили покидать Звездный городок. Все из-за коронавируса. По этой же причине экипажу придется нарушить и некоторые предполетные традиции, но вот тренировки проходят по расписанию.

Накануне участники экспедиции, а полетит дублирующий состав, сдавали очередной экзамен. Его сделали открытым для журналистов, но предприняли беспрецедентные меры безопасности.

На входе в Центр подготовки космонавтов всем журналистам выдали маски, обработали руки дезинфицирующим гелем и измерили температуру. Космонавты выходят в скафандрах, шлемы опущены, но расстояние от всех держат приличное и никаких приветствий за руку. Даже с членами комиссии, которая принимает экзамен.

«Вчера был первый экзамен на станции и мы отработали неведомый до сих пор метод общения, когда комиссия и космонавты находятся не в одной комнате, не за одним столом, а разделены, некоторым пространством», - рассказывает космонавт Герой России Анатолий Иванишин.

Предосторожности излишними не назовешь, тем более, что российская часть экипажа - Анатолий Иванишин и Иван Вагнер всего три недели назад были дублерами. Основными стали вместо Николая Тихонова и Андрея Бабкина, их заменили с формулировкой «по медицинским показателям». Подробности в Центре подготовки не уточнили. Из первого состава экспедиции остался только американский астронавт Кристофер Кэссиди.

«Дублирующий экипаж понимает, что в любой момент он может стать основным. Порой это происходило даже на Байконуре. Поэтому у нас еще сравнительно комфортные условия. У нас было некоторое время, чтобы осознать, что наш статус поменялся», - отметил Иванишин.

Для Иванишина и Кэссиди это будет уже третья экспедиция, а вот Иван Вагнер, 34-летний российский бортинженер, отправится в космос впервые. Он родом из Архангельской области, увлекается рукопашным боем и рафтингом.

Экспедиция продлится без малого 200 суток. В невесомости экипаж проведет сотни экспериментов, в ходе одного из них им предстоит напечатать на 3D принтере костную ткань. Именно этот экипаж встретит и пристыкует к МКС первый пилотируемый корабль компании SPACE X Илона Маска.

«Двое моих хороших друзей будут на борту и я буду рад их приветствовать, как людей и как партнеров по программе МКС», - признался астронавт Кристофер Кэссиди.

Ну а пока никаких контактов с внешним миром, даже от многолетних традиций пришлось отказаться.

«Экипажи больше никаких выездов не совершают, в том числе такие традиционные вещи, как посещение кремлевской стены, дома Королева накануне старта. Эти мероприятия отменены», - поясняет начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

Сами участники экспедиции говорят, что такие меры даже помогают отстраниться от всего лишнего и настроиться на главное.