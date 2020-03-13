Вспышка активности: почему клещи атаковали россиян раньше обычного

Из-за аномального тепла в России активизировались клещи. Кровососущих членистоногих, проснувшихся раньше обычного, снимают с одежды и обуви, находят в автомобилях и на домашних животных.

Москвичка Юлия Бобрикова после каждой поездки на дачу внимательно осматривает кота Персика. Иногда домашний питомец приносит на себе по два-три клеща с прогулки.

«На самом деле это очень опасно, я тут все квартиру перебрала, все пропылесосила, убрала. У меня же страх, что они могут потом расплодиться. У нас маленькие дети, они могут их укусить», - в панике заявляет женщина.

Ветеринарные врачи констатируют, весна - время года, когда природа оживает и просыпается. Однако, некоторым ее представителям лучше оставаться в спячке. В ветклиниках медики снимают клещей с животных начиная с февраля.

«Сейчас очень сильно обострилась ситуация, в связи с потеплением. Очень много случаев животных именно с пироплазмозом», - отмечает врач-ветеринар Светлана Фоменко.

Небывалую активность клещей биологи объясняют малоснежной зимой. В этом году снега было крайне мало, почва не успела промерзнуть, вот и клещи не заснули на зиму. На юге России - там, где опасных насекомых больше всего, специалисты уже советуют соблюдать меры предосторожности: заправлять брюки в носки и регулярно осматривать друг друга.

«Клещи проявляют активность с апреля по октябрь, но в этом году необыкновенно теплая малоснежная зима. Как и все животные, они имеют свой температурный порог развития, температура +5 градусов для них уже благоприятная для жизнедеятельности», - напоминает биолог Елена Труфанова.

Опасность исходит и со стороны пресмыкающихся. В высокой траве уже можно заметить гадюку. Издалека она похожа на обычного ужа, но лучше не пытаться проверить самостоятельно, советуют герпентологи. Сейчас змеи наиболее опасны.

«Те ядовитые змеи, которые появляются на поверхности сразу после зимовки, накапливают яд за тот период, что они зимовали и весной, сразу после выхода на поверхность, они этот яд еще не израсходовали», - рассказывает герпентолог Эдуард Галаян.

Зима в европейской части России аномально теплая. Температурный рекорд установлен в Москве, где январь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

«Конечно же, изменения происходят. Начало марта, выходные и праздничные дни, оказались богаты на рекорды в столице. Никогда такого не было, чтобы в конце первой декады марта такая высокая температура была», - припоминает Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Даже в Сибири, где снег начинает таять в апреле, уже просыпаются медведи. В зоопарке зверя по имения Кузя и фруктами подкормят и мяса дадут, а вот в дикой природе голодный бурый медведь представляет серьезную опасность. Рано проснулся, есть нечего. В такой ситуации он может напасть на человека.

Климатологи говорят, возможно средняя температура зимой упадет настолько, что скоро медведи вообще перестанут впадать в спячку. Таяние вечной мерзлоты, наводнения на Дальнем Востоке и пожары в Сибири, все это следствие глобальных климатических изменений.

«Чаще стали фиксироваться опасные метеорологические явления, а они свои в каждом регионе. Где-то аномальное выпадение осадков, где-то их отсутствие, причем осадки стали выпадать неравномерно, не как пять слабых дождиков, а как один мощный ливень. Тоже самое со снегопадами», - заявил Директор климатической программы всемирного фонда природы Алексей Кокорин.

Пока аномальной зиме радуются только крымские коты. В Ялте, например, прекрасная погода, уже +20 и мохнатые дремлют прямо на улицах, набираясь сил.