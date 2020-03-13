В Роспотребнадзоре рассказали, как улучшить качество сна

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как улучшить качество сна. Сделали они это в преддверии Всемирного дня сна, основной целью которого является привлечение внимания к проблемам, связанным со сном и к важности здорового сна.

«Установите для себя постоянный режим сна, избегайте употребления тяжелой, острой, сладкой пищи минимум за 4 часа до сна, исключите кофеин минимум за 6 часов до сна», - советуют специалисты.

Также следует стараться постоянно быть активным физически, но не перед сном, и использовать комфортные постельные принадлежности и не использовать перед сном гаджеты.

В ведомстве отметили, что хороший сон включает в себя три элемента: продолжительность (она должна быть достаточной для того, чтобы проснувшись, вы чувствовали себя отдохнувшим и бодрым), непрерывность (все периоды сна должны быть плавными) и глубина (сон должен быть достаточно глубоким, чтобы успеть восстановиться).

В Роспотребнадзоре отметили, что большинство нарушений сна вполне возможно предотвратить или вылечить, но за помощью обращаются лишь менее трети людей, которые с ними сталкиваются.