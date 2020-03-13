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Рекордное падение: токийская биржа рухнула на 10%

Тамара Астапенкова
06:03 13.03.2020
Также начались с обвала торги на Гонконгской, Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах.
Рекордное падение: токийская биржа рухнула на 10%
© Фото: Cris Faga via www.imago-images.d globallookpress

В пятницу, 13 марта, на фоне пандемии коронавируса Токийская биржа открылась резким падением индексов. Показатель стал худшим за последние 30 лет, начиная с 1990 года.

Индекс Nikkei 225 упал на 8,5%. В течение месяца наблюдалось постоянное падение индексов, что привело к потере стоимости почти на треть. В ходе торгов индекс потерял более 1830 пунктов и опустился на 9,5% до 16812 пунктов.

Также начались с обвала торги на Гонконгской, Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах. Падение индексов происходит на фоне распространения коронавируса. Индекс Shanghai Composite опустился на 4,16% до 2801,89 пунктов. Индексы SZSE Component потеряли 4,86% до 10382, 22 пунктов.

За первые 15 минут торгов основой индекс Гонконгской фондовой биржи HangSeng упал на 7,36%, но смог подняться до -6,4%, остановившись на 22730,54 пункта.

В четверг, 12 марта, серьезным падением закрылись биржи США. Американские индексы обрушились с 7,9 до 9,99%. Эти показатели стали худшими с 1987 года.

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