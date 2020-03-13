В США сообщили о взорвавшейся в космосе советской ракете

Обломки третьей ступени советской ракеты-носителя «Циклон-3», которая взорвалась на орбите в феврале, разлетелись в космосе на сотни километров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на специализированном портале ВВС США Space-track.org.

По информации американской стороны, в настоящий момент военнослужащие США внесли в каталог космических объектов 78 обломков ступени, получивших номера с 45266 по 45340 и с 45346 по 45348.

Части ракеты находятся на высотах от 599 до 1819 километров. Свидетельств, указывающих на столкновение обломков с другими объектами в космосе, не обнаружено.

Напомним, 12 февраля ступень советской ракеты «Циклон-3» взорвалась на орбите спустя 29 лет после запуска.

«Циклон-3» - трехступенчатая ракета-носитель легкого класса для запуска космических аппаратов. Ее пуски осуществлялись с 1977 по 2009 годы.