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Рухнувшие краны и вырванные деревья: на Калининград обрушился мощный ураган

Максим Румянцев
05:52 13.03.2020
Жертвой буйства стихии в Калининградской области стала 12-летняя девочка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Михаил Иванов, youtube

Сильнейший за последние несколько лет ураган оставил без света почти 60 населенных пунктов в Калининградской области. Шквалистый ветер достигал 35 метров в секунду, а высота волн на побережье Балтийского моря - опасных семи метров.

Жертвой урагана стала 12-летняя девочка, на которую упало поваленное сильным ветром дерево.

Из-за буйства стихии по всему региону образовались многокилометровые пробки. Отменены занятия второй смены во всех школах, повалены строительные краны, столбы, рекламные щиты и деревья.

В Калининград ураган пришел из Европы, где также есть жертвы и разрушения. В литовском городе Укмерге сорванной крышей убило женщину. Вместе с ветром на страну обрушатся дождь и снег.

Похожая ситуация и в Польше, где сильнейший ветер буквально вырывал вековые деревья с корнем. Сломанными стволами придавило десятки машин. Информации о жертвах и пострадавших в этой стране пока нет. 

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