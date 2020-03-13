Под Алеппо нашли завод боевиков с самодельным оружием и боеприпасами

В Сирии в городе Кафр-Наха, расположенном в западной части Алеппо, военнослужащие САР обнаружили завод, на котором производили оружие и боеприпасы. Город Кафр-Наха несколько лет контролировался боевиками. Недавно его освободили сирийские военнослужащие. В город возвращаются мирные жители.

«Я родом отсюда. На этом производстве работали мои знакомые. Когда мы отбили это место у боевиков и зашли, то они не узнали свой цех», - рассказал военнослужащий спецподразделения «Аль-Кудс» Хиру Али.

По его словам, на заводе они обнаружили множество заготовок. Были даже самодельные бронежилеты. В одном из ангаров, где до войны делали печи, арматуру и строительную сетку, была устроена сборка боеприпасов. Самодельные бомбы делались из газовых баллонов, которые начиняли взрывчаткой и поражающими элементами. Готовую продукцию хранили в цеху по производству ниток и пошиву женской одежды.

«Они его переделали в свой склад и отсюда стреляли по Алеппо, по мирным жителям», - пояснил офицер спецподразделения сирийской военной полиции Виам Ахмади.

Он добавил, что на складе были найдены самодельные мины, которые собирали для пушки «адского огня», более известной, как «баллономет». Также были обнаружены и штатные боеприпасы. По словам Виам Ахмади, на кустарном производстве использовался промышленный тротил, привезенный, вероятно, из-за рубежа.