Жена премьера Канады заразилась коронавирусом

Супруга главы правительства Канады Софи Грегуар-Трюдо заразилась коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря канадского кабмина Кэмерона Ахмада.

У Софи Грегуар-Трюдо появились симптомы гриппа после возвращения из Лондона, после чего она решила обследоваться на наличие коронавируса. В настоящий момент жена главы правительства чувствует себя хорошо.

Ранее в канцелярии канадского премьера Джастина Трюдо заявили, что он самоизолировался и перешел на домашний режим работы.

Сейчас в Канаде зафиксировано более сотни случаев заражения коронавирусом Covid-19.