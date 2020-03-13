Без сказки: из-за коронавируса по всему миру закрываются Disneyland

В предстоящие выходные, 14 и 15 марта, практически все тематические парки Disney будут закрыты из-за пандемии коронавируса. Речь идет о Disneyland в Калифорнии, Флориде и Париже. Об этом сообщила американская корпорация The Walt Disney Company.

«Первый Disneyland, открытый в 1955 году в Анахайме (Калифорния) закроет свои двери в субботу утром и до конца месяца», - приводит слова пресс-релиза газета The New York Times.

По информации издания, это четвертая остановка работы старейшего тематического парка за всю его 65-летнюю историю. В заявлении компании особенно подчеркивается, что на территории парков не были выявлены случаи заражения коронавирусом.

С 15 марта и до конца месяца прекратят свою работу Disneyland во Флориде и в пригороде Парижа из-за угрозы распространения коронавируса. Карантинные меры будут действовать до конца месяца. В распространенном заявлении компании говорится, что прекращает работу и программы морских круизов.

Во всем мире построены пять парков развлечений, созданных по мотивам мультфильмов студии Disney. Ежегодно только в один Анахайм приезжают около 20 миллионов человек.