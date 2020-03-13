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Без сказки: из-за коронавируса по всему миру закрываются Disneyland

Тамара Астапенкова
05:13 13.03.2020
По заявлению компании, парки развлечений не будут работать до конца марта.
Без сказки: из-за коронавируса по всему миру закрываются Disneyland
© Фото: Ringo Chiu Globallookpress

В предстоящие выходные, 14 и 15 марта, практически все тематические парки Disney будут закрыты из-за пандемии коронавируса. Речь идет о Disneyland в Калифорнии, Флориде и Париже. Об этом сообщила американская корпорация The Walt Disney Company.

«Первый Disneyland, открытый в 1955 году в Анахайме (Калифорния) закроет свои двери в субботу утром и до конца месяца», - приводит слова пресс-релиза газета The New York Times.

По информации издания, это четвертая остановка работы старейшего тематического парка за всю его 65-летнюю историю. В заявлении компании особенно подчеркивается, что на территории парков не были выявлены случаи заражения коронавирусом.

С 15 марта и до конца месяца прекратят свою работу Disneyland во Флориде и в пригороде Парижа из-за угрозы распространения коронавируса. Карантинные меры будут действовать до конца месяца. В распространенном заявлении компании говорится, что прекращает работу и программы морских круизов.

Во всем мире построены пять парков развлечений, созданных по мотивам мультфильмов студии  Disney. Ежегодно только в один Анахайм приезжают около 20 миллионов человек.

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