ГОСТы, лекарства и адвокаты: какие новые законы вступили в силу в РФ с 1 марта

В России 1 марта во множестве областей вступают в силу новые законы. В частности, изменения коснутся лекарственной и маркировочной сфер, а также реставрации транспортных средств и вознаграждений за результаты труда.

В соответствии с законом, правительство может устанавливать правила и особенности процесса взаимозаменяемости лекарств. Законопроект также определяет формулу образования цены по их госзакупкам.

В силу вступает ГОСТ «Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки». Его нормы касаются машин и мотоциклов с оригинальными двигателем, кузовом и рамой старше 30 лет, а также грузовиков и автобусов старше 50 лет, не предназначенных для коммерческого использования.

Еще одним существенным нововведением в законную область станет появления «гонорара успеха» адвокатов - в соответствии с законопроектом предполагается, что размер вознаграждения правозащитников будет зависеть от исхода того или иного дела.

С 1 марта в России также заработает закон о бесплатном трафике для доступа к определенным интернет-ресурсам. За посещение сайтов органов госвласти и госуслуг операторы больше не будут взимать плату.