Twitter, Facebook и Instagram удалили сотни «связанных с РФ» аккаунтов

Сразу несколько популярных социальных сетей объявили об удалении около 300 аккаунтов, якобы связанных с Россией. По информации пресс-служб компаний, удаленный контент был нацелен на вмешательство в американские выборы.

По данным Facebook, были удалены 49 аккаунтов, а также 69 публичных и 85 частных страниц в Instagram «за вовлеченность в иностранное вмешательство». В пресс-релизе компании уточняется, что страницы управлялись российскими лицами из Нигерии и Ганы.

В Twitter объявили об удалении 71 аккаунта, управляемые из Ганы и Нигерии лицами, которых «можно надежно связать с Россией». В пресс-службе соцсети заявили, что на страницах «сияли раздор», а также завязывали беседы по расовым и гражданским вопросам.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентские выборы. Так в феврале этого года, демократы призвали ввести очередные ограничительные меры в отношении Москвы из-за влияния РФ на выборы 2020 года.