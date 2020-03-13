Победивший атипичную пневмонию врач дал прогноз по срокам эпидемии коронавируса

Пандемия коронавируса Covid-19 может закончиться к июню, заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшань на специальной пресс-конференции.

«Если все страны смогут мобилизоваться, то это может закончиться к июню», - приводит газета New York Post слова Наньшаня.

В 2003 году 83-летний эпидемиолог внес важный вклад в прекращение вспышки атипичной пневмонии. На этот раз он уверен, что теплая погода поможет замедлить распространение коронавируса.

«Я призываю все страны следовать инструкциям ВОЗ и делать все возможное на национальном уровне»,- заявил Чжун Наньшань.

Он уточнил, если даже несколько стран будут несерьезно относиться к опасности коронавируса, не будут принимать должных мер, то пандемия может продлиться гораздо дольше.

В среду, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения официально объявила пандемию нового типа коронавируса. По последней информации, в мире число инфицированных коронавирусом достигло 131,5 тысячи человек. Скончалось от болезни 4,9 тысяч человек. Выписались из больницы совершенно здоровыми - 68,3 пациента.