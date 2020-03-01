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Более 500 человек за сутки инфицированы коронавирусом в Китае

Тамара Астапенкова
03:36 01.03.2020
Общее число имеющих положительные результаты тестов на COVID-19 составляет 79 824 человек.
Более 500 человек за сутки инфицированы коронавирусом в Китае
© Фото: Keith Tsuji globallookpress

По данным на 1 марта, воскресенье, число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом достигло 79 824 человек. Скончались от болезни 2870 пациентов. Смогли побороть смертельный вирус и выписались из больницы 41 800 человек, сообщает South China Morning Post.

Сутки назад погибших пациентов было 2835, общее количество зараженных - 79 251 человек. Таким образом за последние 24 часа в Китае от коронавируса умерли 35 инфицированных и у более 500 человек тест на коронавирус COVID-19 оказался положительным.

Из-за распространения заболевания за территорией КНР, Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого» на глобальном уровне.

Минздрав РФ составил список стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, которые не рекомендуется посещать россиянам. Речь идет о Китае, Южной Корее, Италии и Иране. 

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