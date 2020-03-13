СМИ: Порошенко сбежал за границу перед допросом

В пятницу, 13 марта, бывший президент Украины Петр Порошенко должен явиться на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Но адвокаты бывшего лидера страны заявили, что Порошенко не может прийти на допрос, так как он покинул территорию Украины и находится за границей. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По какому делу вызвали на допрос бывшего президента - не уточняется. По информации издания, следователь собирался требовать ареста Порошенко.

В ГБР Порошенко появлялся 28 февраля. Перед тем, как явиться на допрос, он выступил на стихийном митинге перед своими сторонниками. Следователи допрашивали бывшего украинского лидера по вопросы назначения судей в период его президентства.

Напомним, что Петр Порошенко является фигурантом 16 уголовных дел. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и мном другом.