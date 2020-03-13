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США нанесли удары по пяти складам с оружием в Ираке

Роман Захаров
03:17 13.03.2020
На обстрелянных объектах хранилось вооружение, которое использовалось при атаках на силы коалиции.
США нанесли удары по пяти складам с оружием в Ираке
© Фото: pixabay

Американская авиация нанесла точечные удары по пяти складам с оружием в Ираке в ответ на обстрел базы коалиции Таджи. Соответствующее заявление сделали в оборонном ведомстве Соединенных Штатов.

«Этим вечером США провели оборонительные точечные удары в Ираке. Атака была направлена на пять складов с оружием», - следует из заявления Пентагона.

По информации ведомства, на обстрелянных объектах хранилось вооружение, которое использовалось при атаках на силы коалиции.

«США не потерпят атак на наш народ, наши интересы либо наших союзников... Мы предпримем любые нужные действия для защиты наших военнослужащих в Ираке и в регионе», - сообщил руководитель Пентагона Марк Эспер.

Ранее пресс-служба коалиции рассказали, что по базе Таджи было выпущено 18 ракет. По их данным, обстрел велся из самодельной пусковой установки, располагавшейся в нескольких километрах от военного объекта. В результате атаки погибли трое военнослужащих объединения, 12 получили ранения.

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