В Подмосковье горит элитный гольф-клуб: видео

В ночь с четверга на пятницу в подмосковном гольф-клубе произошло возгорание в здании ресторана на площади 1 тысячи квадратных метров, сообщают в ГУ МЧС по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило около 00.25 по московскому времени. Специалисты экстренных служб выехали в Красногорский район. Гольф-клуб расположен на 31 километре Волоколамского шоссе.

По предварительной информации, горение происходит в двух строениях. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают сотрудники экстренных служб: 15 человек и 4 единицы техники.